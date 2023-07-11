Эрдоган встретился с Байденом на саммите в Вильнюсе

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Джо Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом 11 июля сообщается на сайте турецкого телеканала A Haber.

«Предыдущие переговоры были разогревающим раундом, начинается новый процесс», — отметил Эрдоган перед встречей.

Во время встречи лидеры государств обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО, членство Швеции в альянсе, а также поставку F16 и вопрос полноправного членства Турции в Европейском союзе (ЕС).

По мнению Эрдогана, в рамках стратегического механизма настало время консультаций на уровне глав государств. Он также назвал встречу на саммите первым шагом к таким контактам.

При этом Байден заявил, что доволен заявлением Турции о том, что протокол о вступлении Швеции в НАТО будет направлен в парламент. Он назвал саммит «историческим» и подтвердил, что по-прежнему стремится к укреплению обороны альянса.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в Североатлантический альянс. При этом он подчеркнул, что Байден начал выступать за переговоры Турции и Европы задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в НАТО.

За день до этого Турция согласилась передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию настолько быстро, насколько это возможно. Однако по заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сведений о том, как быстро произойдет передача документов по Швеции нет.

Однако в тот же день Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в альянс станет возможным, когда Турция станет членом ЕС. Также он отметил, что последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте. Еще одно условие, ранее выдвинутое Турцией для одобрения заявки Швеции в НАТО ранее, 21 июня, называлось выполнение Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

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