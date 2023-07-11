Первый день саммита НАТО в Вильнюсе. Главное

Входящие в состав Североатлантического альянса страны по итогам первого дня саммита в Вильнюсе 11 июля приняли итоговое коммюнике. Основной его темой стали отношения с Россией, которую лидеры НАТО назвали прямой угрозой своей безопасности. Позже генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг сделал отдельные заявления по Украине на пресс-конференции.

НАТО назвало Россию самой серьезной угрозой своей безопасности

Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, заявляет альянс в коммюнике. На фоне этого лидеры стран военного блока призвали прекратить оказание любой помощи РФ при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности.

Сотрудничество РФ и Китая противоречит ценностям НАТО

Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО, утверждают лидеры альянса. В коммюнике отмечается, что политика КНР представляет вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он при этом остается открытым к взаимодействию с КНР.

«Заявленные Китайской Народной Республикой амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР стремится подорвать основанный на правилах международный порядок, в том числе в космосе, киберпространстве и на море», — говорится в документе.

На фоне этого страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности и вместе защищаться от «угрожающего поведения Китая».

НАТО намерено сохранять связи в Москвой, несмотря на разногласия

НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но при этом не может считать ее своим партнером. Однако, несмотря на разногласия, блок намерен сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию.

При этом лидеры Североатлантического альянса отдельно остановились на отношениях РФ и Белоруссии, отметив, что военная интеграция двух стран воздействует на региональную стабильность и оборону стран НАТО.

«НАТО будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить, в частности, за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Белоруссии», — отмечено в коммюнике.

Также НАТО призвало Россию вывести все свои силы из Приднестровья и отменить признание Абхазии и Южной Осетии.

Саммит НАТО утвердил многолетнюю программу военной помощи Украине

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО. Был согласован пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в блоке. Столтенберг подтвердил, что НАТО начало готовить и тренировать украинские войска еще в 2014 году.

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

Отмечается, что союзники пригласят Украину в НАТО, когда достигнут по этому вопросу единогласия и когда условия будут подходящими. При этом в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского Столтенберг отметил, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс. Также все союзники по НАТО согласны, что Украину невозможно принять в блок до завершения боевых действий в стране.

Отдельно отмечается, что НАТО подтвердило право Грузии вступить в альянс, но с условием выполнения плана действий по членству. Кроме того, НАТО будет усиливать свою систему ПРО в Европе.

Как отметил в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на проходящем саммите НАТО в Вильнюсе сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса. Он также добавил, что Россию страны Запада воспринимают как врага.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового Совета Украина – НАТО.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2024 году в США, а в 2025 году его проведение планируется в Нидерландах.