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Следователи осмотрели место убийства замглавы отдела по мобилизационной работе

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Фото: СК РФ
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Следователи осмотрели место убийства в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, кадры опубликованы 11 июля СК РФ.

На видео сотрудники ведомства расчищают граблями траву, проходятся по месту убийства с металлоискателем.

О задержании подозреваемого стало известно ранее в этот день. Им оказался 64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко — президент Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта Украины, обладатель восьмого дана.

Денисенко задержали на съемной квартире в Туапсе, у него нашли пистолет с глушителем. Экспертам предстоит сравнить пули и гильзы, изъятые на месте убийства, с найденным оружием.

Информация об убийстве появилась 10 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

Родители Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним 9 июля. По их словам, у их сына было отличное настроение. По словам матери, у Ржицкого было много друзей и не было врагов.

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