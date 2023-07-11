Полиция оцепила территорию возле Военной академии генштаба ВС РФ в Москве

Полиция оцепила территорию в районе Военной академии генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ в Москве. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает источник «Известий».

На месте работают кинологи, а правоохранители осматривают припаркованные автомобили, так как поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве.

Очевидцы публикуют видео происходящего в Сети. На кадрах мужчины в форме проверяют оставленные на прилегающей территории академии машины, а кинологи изучают остальную территорию.

По данным «Известий», на месте ничего не обнаружено.