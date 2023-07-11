В Барнауле начался ремонт сельских дорог

Подрядная организация приступила к ремонту дорог на сельских и поселковых территориях, а также в микрорайонах индивидуальной застройки. До середины сентября работы будут выполнены на 20 участках.

В Октябрьском районе ремонт будет проведен на семи объектах. На территории Центрального района работы выполнят на пяти участках. В Железнодорожном районе отремонтируют четыре дороги. Также в план включены по две дороги в Ленинском и Индустриальном районах. Полный перечень объектов приводит altapress.ru.

К примеру, на улице Огородной специалисты выполняют планировку дороги. На улице Придорожной ведется устройство основания и подготовка к асфальтированию. В Гетмановском переулке рабочие проводят отсыпку щебнем.

На ремонт сельских дорог и дорог частного сектора в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы» направлено свыше 48 млн рублей.