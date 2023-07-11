МО показало кадры уничтожения техники ВСУ в селе Работино

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинскую военную технику в районе села Работино на ореховском участке в Запорожской области. Видео поражения целей опубликовало во вторник, 11 июля, Минобороны России.

На кадрах видно, как российские силы выпустили снаряд по бронированной машине. В результате цель была подорвана.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в районе села Работино в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено более 70 боевиков и восемь машин пехоты. Он подчеркнул, что ни на одном из направлений в зоне проведения спецоперации Киев не достиг своих целей.

Также 11 июня военкор «Известий» показал удары российских сил по местам укрытия боевиков ВСУ на северском направлении. Военнослужащие РФ рассказали, что у них есть запас снарядов, поэтому они готовы «встретить» украинские войска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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