СК задержал подозреваемого в убийстве замглавы мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого

Подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого задержан в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Следственный комитет РФ.

«В Краснодарском крае следователями СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого», — отмечено в публикации в Telegram-канале ведомства.

По информации «Известий», во время задержания, в котором был задействован спецназ, на съемной квартире в Туапсе у мужчины обнаружили пистолет с глушителем. Эксперты буду сравнивать пули и гильзы, которые были изъяты с места ЧП, с найденным оружием.

О трагедии стало известно 10 июля. Смерть Ржицкого была подтверждена в городской думе Краснодара.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тем временем следователи рассказали, что в замначальника горотдела по мобилизационной работе стреляли из огнестрельного оружия.

Родители убитого сообщили «Известиям» о том, что последний разговор с сыном состоялся 9 июля. В тот момент у Ржицкого было отличное настроение. Собеседники издания добавили, что не могут предположить, кто мог лишить жизни их сына. Мать Ржицкого подчеркнула, что у мужчины было много друзей и не было врагов.