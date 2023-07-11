Купание на девяти пляжах признали опасным в Псковской области

Специалисты Роспотребнадзора исследовали качество воды и песка на пляжах, в зонах массового купания и оздоровительных лагерях в Псковской области. Вода не соответствует гигиеническим нормативам в девяти местах.

По данным Псковского агентства информации, были выявлены отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Вода не соответствует нормам в реке Ловать около городского пляжа в Великих Луках, в озерах Сорито, Урицкое и Кислое в Великолукском районе, в реке Лусня на территории поселка Кунья, в озерах Сапожек и Асцо в Новосокольническом районе, в озере Малый Иван в Невельском районе, а также в озере Озерки Локнянского района. Кроме того, не соответствует санитарным требованиям вода в детских лагерях «Космос» и «Юный Железнодорожник».

Результаты исследований направлены в органы местного самоуправления и Центр детского отдыха и оздоровления.

В конце июня яйца токсокар были обнаружены в двух водоемах Брянской области. Кроме того, в нескольких водоемах превышено содержание бактерий.