Русло реки Цна расчистят в Тамбове в 2023 году

В Тамбове в 2023 году планируют расчистить русло реки Цна на участке протяженностью 1,8 км. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

До ноября 2025 года будет расчищено свыше 8,5 км реки. На текущий момент ведутся работы по сводке древесно-кустарниковой растительности и устройству технологических площадок для погрузочно-разгрузочных работ.

Также в 2023 году будет выполнена расчистка участка реки Мошляйка в селе Тулиновка протяженностью 829 м. А в августе рабочие приступят к расчистке реки Студенец от Девичьего моста до впадения в реку Цну в Тамбове.

В Орловской области специалисты приступили к расчистке реки Сосны в пределах райцентра Колпна. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».