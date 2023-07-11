Эксперт рассказал об особенностях перехода производителей смартфонов на ОС «Аврора»

«Аврора» — это российская операционная система, базирующаяся на ядре Linux. Она имеет все нужные сертификаты для работы в государственных ведомствах, однако, есть ряд сложностей, которые могут помешать производителям смартфонов и планшетов перейти на эту систему и начать их продажу на потребительском рынке. Об этом 11 сообщил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Он отметил, что сегодня устройства на этой ОС — смартфоны, планшеты, КПК — делает компания «Аквариус». Однако на официальном сайте у них сообщается, что продажа таких устройств осуществляется только компаниям и организациям.

Поэтому, по словам Черноусова, если из «Авроры» планируется сделать «народную» операционную систему, необходимо разрешить продажу устройств обычным пользователям и увеличить объемы производства девайсов с такой ОС.

«Но тут мы столкнемся с еще одной проблемой, а именно сертификацией. После того как устройство проходит сертификацию во всех нужных ведомствах и организациях, его цена автоматически возрастает как минимум в четыре раза — сейчас мы видим что-то подобное с девайсами на другой российской ОС — AstaLinux. Например, девайс, который бы на Android, стоил в районе 15 тыс. рублей, на Astra Linux стоит уже 60 тыс. рублей», — отметил он.

Таким образом, по словам Черноусова, выхода из этой ситуации два — снижать стоимость прохождения сертификации либо создавать отдельную версию ОС для пользователей без сертификации. Однако, тогда теряется главное преимущество системы, а именно — защищенность.

«До тех пор, пока проблема стоимости устройств не будет решена, выпускать их в массы нет никакого смысла», — подытожил Черноусов.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с российскими производителями электроники и мобильных ОС от 13 июня написал, что замглавы Минпромторга Василий Шпак рекомендовал производителям смартфонов и планшетов разработать график портирования ОС «Аврора» от «Ростелекома» на свои устройства и начать их продажу в потребительском сегменте.