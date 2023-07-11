Эксперты оценили идею освободить россиян от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Правительство, предлагая освободить от НДФЛ доходы физлиц —резидентов РФ, возникающие в ситуации, когда россияне покупают акции или доли в отечественной компании у нерезидента с последующим прощением долга продавцом, идет на такие меры для стимулирования бизнеса к сохранению активов в стране. Об этом рассказал «Известиям» 11 июля сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

О соответствующей инициативе кабмина ранее в этот день сообщило РБК. Речь идет о поправках в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что НДФЛ не будет распространяться на «доходы в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец — иностранная организация (или иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом Российской Федерации), в случае принятия решения о прощении долга такой организацией (гражданином)».

По мнению Переславского, такое освобождение от уплаты НДФЛ с россиян преследует три основные цели: деофшоризацию экономики страны, уравнивание льгот, в случае когда актив фактически был передан из-за санкционного давления за символическую цену или когда продавец не может получить выручку от продажи в России, и расширение принятых ранее мер об освобождении от НДФЛ полученный доход в 2021–2023 годах от приобретения ценных бумаг.

Эксперт считает, что последствия принятых мер будут иметь долгосрочный позитивный эффект.

«Также до конца 2023 года правительство планирует принять еще ряд мер по переводу иностранных активов бизнеса под российскую юрисдикцию, и основной целью здесь являются улучшение корпоративного управления и защита российских акционеров», — сказал эксперт.

В свою очередь, партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что такие изменения в Налоговый кодекс уже назрели с учетом проблем функционирования части иностранных компаний.

«Они действительно выравнивают последствия для приобретателя актива как в случае продажи актива по заниженной стоимости, так и в случае, когда стоимость продажи была с определенным дисконтом к рыночной, но продавец не может получить выручку от продажи из РФ и поэтому прощает покупателю этот долг», — добавил он.

Как объяснил эксперт, с точки зрения российских инвесторов эта инициатива привлекательна и позволяет значительно сэкономить на налоговых издержках, однако для Министерства финансов это всё равно выпадающие доходы.

«Всё это в конечном счете направлено на стимулирование безвозмездной передачи российских активов, принадлежащих иностранцам, в пользу граждан РФ», — тоже отметил Шатов.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики страны. Как подчеркнул российский лидер, бизнес, прежде всего в ключевых секторах, отраслях, должен действовать в российской юрисдикции.