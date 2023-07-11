На благоустройство парков Подмосковья направили 2,5 млрд рублей

В 2023 году финансирование в размере 2,5 млрд рублей предусмотрели на благоустройство парков в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на московскую областную думу.

Благоустройство проводится в Долгопрудном, Егорьевске, Домодедово, Павловском Посаде, Раменском, Красногорске, Химках, Домодедово, Лосино-Петровском, Подольске и Ступино. На выполнение работ 1 млрд рублей направили из федерального бюджета, еще 620 млн рублей — из областного бюджета. Финансирование в объеме 860 млн рублей выделено из муниципальных бюджетов.

За полгода подмосковные парки посетили около 35 млн человек Это на 6 млн посетителей больше, чем за аналогичный период 2022 года.