Захарова высмеяла решение НАТО признать РФ угрозой безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заседание стран НАТО, которые проходит 11 июля в Вильнюсе.

«Фейл-саммит. Сами не понимают, зачем приехали. Видимо, чтобы констатировать агонию своего проекта на Украине», — сказала она «Известиям».

Слова Захаровой стали реакцией на коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе

Ранее в этот день страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

В этот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал на антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса на саммиите. При этом он отметил, что страны Запада воспринимают Россию как врага.

За день до этого Захарова уже высказывалась о саммите, назвав его спектаклем в поддержку Украины. Она подчеркнула, что страны Запада будут принимать различные пиар-ходы, чтобы показать некую состоятельность киевского режима.

Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. Ожидается, что в числе главных тем будет обсуждаться военная помощь Украине, а также перспективы ее вступления в альянс. Участие самого президента Украины Владимира Зеленского в саммите ожидается 12 июля на первом заседании нового совета Украина — НАТО. При этом газета Financial Times 9 июля сообщила, что союзники по НАТО на саммите собираются объявить о масштабном оглашении по поддержке Украины. Предполагается, что оно будет включать создание «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.