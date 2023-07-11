Подросток утонул во время купания в Ульяновской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Ульяновской области. Мальчик утонул в пруду в Цильнинском районе.
Трагедия произошла днем 10 июля на окраине села Мокрая Бугурна. По данным правоохранительных органов, двое братьев 13 и 15 лет пришли купаться к местному пруду, старший ребенок утонул. Об этом сообщает Ulpravda.ru.
Следователи и прокуратура проводят проверку соблюдения органами местного самоуправления требований закона об охране жизни и здоровья граждан на водных объектах.
9 июля в Оренбургской области мужчина сорвался с дерева и упал в реку Урал. Потерпевший утонул, его тело нашли спасатели.