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Ростовская область заключила на «Иннопроме» соглашения на 116 млрд рублей

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Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
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Ростовская область заключила более 20 соглашений на общую сумму 116 млрд рублей в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом рассказал замгубернатора Игорь Сорокин.

«За два дня мы подписали пять соглашений о строительстве техно- и индустриальных парков, а также агротехнопарка. Это говорит о заинтересованности бизнеса в локализации производств и выпуске продукции, которая ранее закупалась за рубежом», —отметил Сорокин.

По его словам, после реализации всех запланированных проектов будет создано более 6,5 тыс. рабочих мест. Соглашения предусматривают сотрудничество сторон в таких сферах, как металлургия, химическая и машиностроительная индустрии, производство весоизмерительной техники.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в этом году участники выставки выразили интерес к вопросам внутренней и межрегиональной промышленной кооперации.

В общей сложности в рамках «Иннопрома» Ростовская область представила продукцию более чем 30 промышленных предприятий, а также презентовала проекты в сфере промышленности и энергетики на сумму, превышающую 500 млрд рублей.

Экспозиция «Ростовская область. Индустриализация. Продолжение» подготовлена «Агентством инвестиционного развития Ростовской области» совместно с областным министерством промышленности и энергетики.

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