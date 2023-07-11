Стартовал новый набор в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявляет новый отбор в отряд космонавтов. Это четвертый открытый кастинг, в котором может участвовать любой гражданин РФ до 35 лет, сообщает телеканал «Известия». В 2012 и 2018 годах были отобраны восемь кандидатов, в 2021-м — четыре. Новобранцы пополнят штат космонавтов «Роскосмоса», сейчас в отряде 26 человек. Претенденты на участие в отборе должны отправить в конкурсную комиссию документы. Подать заявку на участие можно почтой до 30 октября 2023 года.

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