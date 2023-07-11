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В ГД усомнились в положительном эффекте для Украины от сотрудничества с НАТО

Депутат Водолацкий: сотрудничество Украины с НАТО не приведет ни к чему хорошему
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Сотрудничество Украины с НАТО не приведет ни к чему хорошему. Об этом 11 июля заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что саммит Североатлантического альянса утвердил многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание совета Украина – НАТО.

«Это такая морковка, которую ослу привязали на шею, и вот он за ней бежит, но никогда не догонит. Так и Украина как осел сегодня — ей показали морковку, что она когда-нибудь вступит в НАТО, но это когда-нибудь по программе совета НАТО будет тогда, когда они уничтожат полностью Украину, к чему они и стремятся. Советы такие, как Украина – НАТО, ни к чему хорошему Украину не приведут, будет только продолжение эскалации на линии спецоперации», — сказал депутат.

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Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский возмутился, из-за того что Североатлантический альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что совет Украина – НАТО является ответом на обиды Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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