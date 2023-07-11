Заболеваемость сальмонеллезом выросла в Псковской области

Роспотребнадзор зарегистрировал рост количества случаев сальмонеллеза на территории Псковской области. При этом количество случаев острых кишечных инфекций в регионе снизилось.

Наиболее часто болеют дети в возрасте до семи лет. На долю детей приходится порядка 60–65% регистрируемых случаев кишечных инфекций. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Инфекции в основном передаются пищевым, водным и контактно-бытовым путем. Заражению способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, а также приготовление пищи с несоблюдением санитарных правил.

Ранее сообщалось, что в Вологде семь человек госпитализированы с отравлением после посещения суши-бара. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.