Жителей Томской области предупредили об ухудшении погоды

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Томской области в ближайшие три дня. В регион придут грозы с ливнями.

Синоптики прогнозируют непогоду с 12 по 14 июля. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Кроме того, ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщает РИА «Томск».

Согласно долгосрочному прогнозу, средняя температура за вторую декаду июля составила +19…+23 градуса, что превышает норму на 1–3 градуса. Понижение температуры ожидается в середине декады.

В Приморском крае к концу недели погодные условия изменятся под влиянием циклона. В регионе ожидаются интенсивные дожди и штормовой ветер.