Опубликовано фото подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе

В распоряжении «Известий» есть фото подозреваемого в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Им оказался 64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко, который 11 июля был задержан. Уточняется, что он является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), а также заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины. Денисенко — обладатель восьмого дана.

Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. В операции по его задержанию принимал участие спецназ. У подозреваемого нашли пистолет с глушителем. Экспертам предстоит сравнить пули и гильзы, изъятые на месте убийства, с найденным оружием.

О преступлении источник «Известий» сообщил 10 июля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позже в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого.

В тот же день следователи сообщили, что в Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия.

Родители убитого в Краснодаре Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у их сына было отличное настроение. Родители также сказали, что не предполагают, кто мог совершить убийство. По словам матери Ржицкого, у него было много друзей и не было врагов.