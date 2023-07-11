С 8 по 10 июля в Мурманской области выявили 25 нарушений правил рыболовства. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на информацию министерства природных ресурсов и экологии.

Нарушения были выявлены в Терском, Кандалашском и Кольском районах, а также в Печенгском округе. Изъято 25 орудий лова, а также три горбуши. Всем нарушителям выписаны штрафы.

Патрулирование водоемов осуществляется на регулярной основе тремя межведомственными группами. В их состав входят сотрудники минприроды, Североморского территориального управления Росрыболовства, а также общественные инспекторы и полицейские. В ходе прошлых рейдов, проведенных с 3 по 6 июля, удалось выявить 21 нарушение.