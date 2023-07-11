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Что входит в список литературы на лето для 8-го класса в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Летние каникулы самые долгожданные для любого школьника. Путешествия, встречи с друзьями, долгие прогулки, отложенные сериалы и игры — на всё это, кажется, не хватит трех месяцев. Но даже при таком плотном графике не стоит забывать о списке литературы, произведения из которого будут обсуждаться на уроках в предстоящем учебном году. О том, какие произведения входят в перечень для восьмого класса, читайте в материале «Известий».

Как составляют список литературы для 8-го класса в 2023 году

Список литературы на лето для восьмого класса состоит из двух частей: обязательной и дополнительной. В первую входят произведения, которые школьники с сентября начнут изучать на занятиях. Поэтому эту часть перечня желательно прочитать заранее, чтобы не тратить на нее время в учебном году и быть готовым к подробному обсуждению.

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Произведения из дополнительного списка предназначены для расширения кругозора подростка, они могут заинтересовать тех, кто любит читать и уже справился с обязательной частью перечня.

Чтобы успеть ознакомиться с основными произведениями из списка литературы на лето, будущим восьмиклассникам рекомендуется читать по 1,5–2 часа в день или по 20 страниц.

Что входит в список литературы на лето для 8-го класса в 2023 году

В программу по литературе для восьмого класса входят произведения русских писателей XIX века и начала XX века, а также произведения для подростков классиков зарубежной литературы. Это отражается на обязательной части летнего чтения.

Так, школьники познакомятся с прозой «солнца русской поэзии» Александра Пушкина — повестью «Пиковая дама» и романом «Капитанская дочка». Также в списке встретятся произведения Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Александра Куприна, Николая Лескова и других великих писателей.

XX век представят такие авторы, как Максим Горький («Челкаш», «Песня о соколе»), Тэффи («Жизнь и воротник»), Александр Твардовский («Василий Теркин»), Вениамин Каверин («Два капитана») и Андрей Платонов («Возвращение»).

Также подросткам предлагаются произведения зарубежных писателей, например, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и «Айвенго» Вальтера Скотта.

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В списке дополнительной литературы можно найти имена известных фантастов, например Герберта Уэллса, Аркадия и Бориса Стругацких, а также современных авторов. В него входят и античные произведения — «Одиссея» Гомера и «Царь Эдип» Софокла. Читатели также откроют для себя стихи, рассказы, романы и повести русских писателей, которые не входят в школьную программу.

Ранее «Известия» рассказывали, какие произведения входят в список литературы на лето для будущих семиклассников.

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