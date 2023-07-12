Audi возродила NSU Prinz 4 1971 года выпуска в новом концепт-каре

Немецкая компания Audi возродила заднемоторный NSU Prinz 4 1971 года выпуска в новом концепт-каре Audi EP4. Об этом сообщает пресс-служба Audi.

NSU Prinz ― дальний родственник современных Audi. Именно из ворот бывшего завода NSU в Неккарзульме с 1961 по 1973 год выезжали малолитражки Prinz.

Электрический концепт создан на основе кузова оригинального NSU Prinz 4 1971 года выпуска, однако автомобиль получил совсем новую переднюю и заднюю часть, в том числе оптику, а крылья Audi EP4 созданы с помощью 3D-принтера.

На месте крохотного 0,6-литрового двигателя оригинального Prinz 4 с воздушным охлаждением расположился 240-сильный электродвигатель кроссовера Audi e-tron 2020 года. Также концепт EP4 оснащен батареей емкостью 17,3 кВт⋅ч ― точно такую же можно повстречать в кроссовере Audi Q7 TFSI e quattro.

Ранее, 24 мая, британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven. Концептуальный электрокар производитель не планирует для серийного выпуска, однако Caterham поделилась характеристиками EV Seven.

Спортивный родстер оснащен двигателем мощностью 240 л.с. при 9000 об/мин. Максимальная скорость автомобиля составляет примерно 209 км/ч, а разгон до первой сотни занимает немногим менее 4 секунд.