Контактную сеть троллейбусов обновят в Рязани за 70 млн рублей

В Рязани планируют обновить отдельные участки контактной троллейбусной сети. На эти цели из областного бюджета выделено 70 млн рублей.

По данным 62INFO.ru, ремонт сети будет выполнен на центральных улицах. Это улицы Соборная и Ленина, Первомайский проспект на участке от улицы Вокзальной до площади Ленина, а также площади Соборная и Ленина.

На улицах Маяковского, Вокзальной, Маяковского, на Московском и Касимовском шоссе, а также на площади Мичурина планируется замена опор контактной сети. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что власти Томска планируют заключить договор на поставку пяти новых трамваев к зиме. Транспортные средства будут приобретены в лизинг.