Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow
Политика
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Мир
Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины
Общество
В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт
Мир
Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard
Авто
Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев
Мир
НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио
Политика
В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства
Мир
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Авто
Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
Происшествия
Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье

Контактную сеть троллейбусов обновят в Рязани за 70 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани планируют обновить отдельные участки контактной троллейбусной сети. На эти цели из областного бюджета выделено 70 млн рублей.

По данным 62INFO.ru, ремонт сети будет выполнен на центральных улицах. Это улицы Соборная и Ленина, Первомайский проспект на участке от улицы Вокзальной до площади Ленина, а также площади Соборная и Ленина.

На улицах Маяковского, Вокзальной, Маяковского, на Московском и Касимовском шоссе, а также на площади Мичурина планируется замена опор контактной сети. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что власти Томска планируют заключить договор на поставку пяти новых трамваев к зиме. Транспортные средства будут приобретены в лизинг.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023