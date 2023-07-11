После убийства замглавы отдела по мобилизационной работе задержан мужчина

В Краснодарском крае задержан мужчина, которого проверяют на причастность к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Об убийстве Ржицкого источник «Известий» сообщил 10 июля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позже в гордуме Краснодара подтвердили гибель Ржицкого. Пресс-секретарь администрации Павел Лаврентьев рассказал «Известиям», что коллеги погибшего оказывают максимальную поддержку семье.

Также в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодару сообщили, что в ходе следствия выяснилось, что в Ржицкого стреляли из огнестрельного оружия. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.

11 июля председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

Тогда же родители убитого в Краснодаре Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у их сына было отличное настроение. Родители также сказали, что не предполагают, кто мог совершить убийство. По словам матери Ржицкого, у него было много друзей и не было врагов.