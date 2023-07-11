Власти Орла пригрозили снести незаконные гаражи

Территориальное управление по Заводскому району администрации Орла предупредило о демонтаже конструкций, самовольно построенных на на муниципальной земле. Об этом сообщает InfoOrel.ru во вторник, 11 июля.

Речь идет о кирпичном ограждения в районе дома № 65 по улице Карачевской, который владельцу необходимо снести до 17 июля 2023 года. Также городские власти хотят, чтоб собственник убрал гаражи в районе дома № 34 по ул. Достоевского до 20 июля 2023 года.

В случае если хозяева не ликвидируют указанные конструкции добровольно, то с них будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение объекта.