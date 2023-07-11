Экс-посол РФ в КНР сообщил о надежде Си Цзиньпина на приезд Путина в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что в Пекине ждут приезда президента РФ Владимира Путина в октябре этого года. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь»», — рассказал Денисов.

Ранее, 10 июля, состоялась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров спикер СФ передала председателю КНР послание от Путина.

После встречи Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и РФ благодаря совместным усилиям сохраняют здоровую и стабильную динамику развития. В свою очередь Матвиенко сказала, что РФ и Китай не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и выступают против вмешательства во внутренние дела государств.

При этом Си Цзиньпин находился с госвизитом в Москве в марте 2023 года.