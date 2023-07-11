Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье

Сотрудники «Мособлпожспаса» нашли и вывели из леса 83-летнюю женщину. Заместитель начальника части Мария Туманова рассказала во вторник, 11 июля, что в Систему-112 позвонила женщина, которая собирала в лесу грибы и не смогла найти обратную дорогу домой.

Инцидент произошел недалеко от деревни Песье в Подмосковье.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия», — цитирует Туманову телеканал «360».

Пенсионерку отыскали и вывели из леса за час. Женщина не нуждалась в медицинской помощи.

Ранее в этот день в Северной Осетии сотрудники МЧС прибыли к трем пропавшим ранее альпинистам, сорвавшимся со склона на перевале Комлагат. Пострадавших спустят с высоты пешим порядком. Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии, пишет Life.Ru.

10 июля в горах Северной Осетии в районе села Бад со склона сорвались три туриста.Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС России. На помощь пострадавшим выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда (СОПСО) МЧС России.