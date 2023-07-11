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ЧП произошло в доме в Москве из-за неосторожного обращения с аэрозольной смесью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В квартире на юго-востоке Москвы произошло ЧП, причиной которого стало неосторожное обращение с аэрозольной смесью. Об этом 11 июля сообщает столичное ГУ МЧС.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в районе Текстильщики на 1-й улице Текстильщиков в квартире жилого дома взорвалась газовая плита. О пострадавших не сообщалось.

Однако в МЧС уточнили, что причина инцидента — неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции.

«В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу — за газовой плитой произошел хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что аварийная заявка поступила в Центральное диспетчерское управление АО «МОСГАЗ» по каналам экстренной линии «112». На данный момент газовые коммуникации в квартире герметичны, угроз для населения нет.

В июле 2022 года в доме проходил техосмотр оборудования и газовых приборов, их состояние приборов было признано удовлетворительным.

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Ранее, 6 июля, стало известно о взрыве бытового газа в селе Инаркой Терского муниципального района Кабардино-Балкарии. Известно, что вспышка газовоздушной смеси произошла из-за разгерметизации газового баллона на территории частного дома. В прокуратуре сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Пострадали шесть человек. Отмечалось, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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