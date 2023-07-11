Усиление ветра и ливни спрогнозировали в Самарской области

Синоптики предупредили жителей Самарской области об ухудшении погодных условий до конца суток 11 июля и в ночь на 12 июля. В регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер.

Согласно прогнозам, местами в Самарской области ожидается гроза. В отдельных районах выпадет крупный град, скорость порывов ветра достигнет 22–27 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают самарцев соблюдать правила дорожного движения в сложных погодных условиях. Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Не рекомендуется выполнять опасные маневры и обгоны. Кроме того, перед поездкой следует проверить техническое состояние транспортных средств и исправность щеток ветрового стекла.

Ранее синоптики предупредили о приближении циклона к Приморью. В конце недели ожидается штормовой ветер с интенсивными дождями.