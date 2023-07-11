Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow
Экономика
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Мир
Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины
Общество
В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт
Мир
Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard
Авто
Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев
Мир
НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио
Политика
В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства
Мир
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Авто
Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
Происшествия
Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье

Усиление ветра и ливни спрогнозировали в Самарской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Самарской области об ухудшении погодных условий до конца суток 11 июля и в ночь на 12 июля. В регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер.

Согласно прогнозам, местами в Самарской области ожидается гроза. В отдельных районах выпадет крупный град, скорость порывов ветра достигнет 22–27 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают самарцев соблюдать правила дорожного движения в сложных погодных условиях. Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Не рекомендуется выполнять опасные маневры и обгоны. Кроме того, перед поездкой следует проверить техническое состояние транспортных средств и исправность щеток ветрового стекла.

Ранее синоптики предупредили о приближении циклона к Приморью. В конце недели ожидается штормовой ветер с интенсивными дождями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023