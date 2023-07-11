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Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
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Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В первом полугодии текущего года в Москве совершено 67 689 преступлений, что на 5% меньше к аналогичному периоду 2022-го, сообщает 11 июля Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Угоны автомобилей ― один из главных видов преступлений, которые в 2023-м были зафиксированы намного реже по сравнению с прошлым годом. Так, за первые шесть месяцев в столице произошло 204 эпизода кражи автомобилей ― автомобильная преступность за это время снизилась на 29,9%.

Кроме того, в 2023 году снизилась смертность и количество нарушений на дорогах.

«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) ― 281 (–10,8%), в том числе 60 со смертельным исходом (–22,1%)», ― сообщили в прокуратуре.

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Днем ранее, 10 июля, руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов заявил, что летом преступники чаще угоняют автомобили, припаркованные у воды.

По словам эксперта, кражи машин на пляжах очень распространены, когда человек паркуется в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу.

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