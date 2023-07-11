В Астраханской области 27 человек погибли в пожарах в 2023 году

С начала 2023 года в Астраханской области произошло 450 пожаров в жилом секторе. Жертвами возгораний стали 27 человек, в том числе двое детей.

Основной причиной пожаров становится неосторожность при обращении с огнем или при курении. Также нередко возгорания происходят из-за коротких возгораний. Об этом сообщает «Астрахань 24». Травмы получили 20 человек.

Профилактические рейды и обходы спасатели проводят в ежедневном режиме. Они призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. 10 июля сотрудники пожарно-спасательной части провели обход домов в Трусовском районе. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, а также лицам, ведущим асоциальный образ жизни.

22 июня в селе Кривой Бузан произошел пожар в частном доме. Огонь уничтожил крышу и внутреннюю отделку здания. Причиной горения стало короткое замыкание. Местной жительнице удалось вывести из дома пятерых детей.