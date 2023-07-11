Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, у него родился сын. О прибавлении в семействе во вторник, 11 июля, объявила супруга Джонсона, опубликовав в соцсети фотографии новорожденного сына, который появился на свет неделю назад.

«Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир. Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился 5 июля в 9:15 утра», — написала она под фото в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Это третий общий ребенок Джонсона и его супруги. Они также являются родителями трехлетнего Уилфреда и восемнадцатимесячной Роми.

Ранее, 13 июня, газета The Times рассказала о том, что Джонсон в личном разговоре с действующим премьер-министром страны Риши Сунаком убеждал его наградить рыцарским титулом своего отца Стэнли Джонсона.

Отмечалось, что бывший премьер настаивал на том, чтобы его отец был удостоен звания за его заслуги перед Консервативной партией и за кампанию по защите окружающей среды. Аргументом Джонсона стало то, что членов семьи экс-глав правительства принято награждать титулами.

9 июня бывший глава правительства сложил свои депутатские полномочия. Телеканал Би-би-си сообщил тогда, что он принял это решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии COVID-19. Отмечалось, что британский экс-премьер заявил об уходе из политики после получения результатов независимого расследования, в рамках которого изучались действия правительства на разных этапах эпидемического процесса, а также то, какие ошибки можно было предотвратить.

Таким образом, Джонсон закрыл себе возможность вернуться на пост премьера, поскольку все члены британского кабинета министров обязаны быть депутатами.