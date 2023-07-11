Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины

Россия и Китай подписали протокол о намерениях в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере медицины. Церемония состоялось 11 июля в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова.

Как отмечено в пресс-релизе мероприятия, поступившем в «Известия», документ подписан в целях совместной реализации инвестиционных проектов в медицине, а также в рамках взаимодействия в новых отраслях гуманитарного сотрудничества.

С китайской стороны подпись на протоколе поставили представители Ассоциации негосударственных медицинских учреждений Китая и Управляющая компания Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития. С российской — Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава РФ.

Ранее, 25 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам своей поездки в Пекин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он рассказал, что его встречи с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации достигнутых в марте договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Итогом переговоров в конце мая стал ряд подписанных соглашений. В их числе — экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и прочее.