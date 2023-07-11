Заболевание корью подтвердили у 19 жителей села под Пензой

У 19 жителей села Средняя Елюзань в Пензенской области подтвердили факт заболевания корью. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По последним данным, зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь. Госпитализированы 15 человек, еще 10 человек находятся на амбулаторном лечении. 14 человек выздоровели.

С момента выявления очага заболеваемость вышла на пик. В селе приостановлено проведение массовых мероприятий, ведется подчищающая иммунизация. Вакцинацию проходят граждане, которые ранее не делали прививку и не болели корью.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава региона Джамиля Курмаева отметила, что инкубационный период кори длится 10–14 дней. В этот период у заболевшего нет никаких симптомов. В дальнейшем у пациента проявляется лихорадка, может возникнуть кашель, насморк и боль в горле. Эта стадия длится два-три дня. Затем у заболевшего возникает красная сыпь и поднимается температура.