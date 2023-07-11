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Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода обвинила его в избиении

Бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода Булавинова обвинила его в том, что он сломал ей нос
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении. Об этом «Известиям» во вторник, 11 июля, рассказал адвокат женщины Никита Кубасов.

«Примерно 3-го числа Надежда получила звонок от домработницы Вадима Евгеньевича о том, что он сказал ей собрать вещи, которые принадлежат Надежде, и выкинуть их из дома. Надежда приехала в дом, где они раньше проживали, и начала вещи собирать. И ее встретил Вадим Евгеньевич, ему не понравилось, что она находится у него дома, и он начал наносить ей удары руками и ногами. Он нанес ей физические травмы — гематомы, ушибы, перелом носа», — сообщил Кубасов.

Адвокат добавил, что травмы, полученные потерпевшей, могли быть более существенными, если бы к ней на помощь не вышли домработница и водитель. Они оттащили экс-супруга и позволили женщине скрыться.

После произошедшего Надежда сразу обратилась с заявлением в полицию и прошла медосвидетельствование. Установлено, что у потерпевшей сломан нос, уточнил Кубасов. Адвокат также предоставил справку, в которой зафиксированы гематомы и переломы его подзащитной. По его словам, на данный момент материалы дела переданы в Следственный комитет России.

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Ранее, 1 июля, житель Москвы обратился за медицинской помощью после избиения бывшей женой. После драки у мужчины диагностировали ссадины головы и обеих рук. Однако ночью 3 июля лечение понадобилось уже женщине: после очередной ссоры у нее диагностировали ушиб, кровоподтеки мягких тканей головы, первого пальца правой кисти и поясницы. По данному факту в правоохранительных органах началась проверка.

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