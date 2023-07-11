В Тульской области заработали 13 кабинетов психологической помощи

Кабинеты медико-психологической помощи на базе центральных районных больниц начали работать в Тульской области с 1 июля. Бесплатную анонимную психологическую помощь может получить любой желающий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для записи на прием нужно обратиться в регистратуру своего медицинского учреждения и выбрать удобное время для посещения, пишет «ТСН24». В кабинете специалиста жители региона смогут пройти клинико-психологическое исследование, а также получить консультацию по интересующему вопросу без посещения профильного диспансера.

В настоящий момент в области работают 13 таких кабинетов. Они, в частности, находятся в Белеве, Веневе, Ефремове, Новомосковске, Плавске, Узловой, Туле и других городах.

По словам главы регионального минздрава Дмитрия Маркова, медико-психологическое консультирование является важной частью повышения качества и доступности медицинской помощи.