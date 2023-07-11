Байден на встрече с премьером Британии Сунаком использовал шпаргалку

Американский президент Джо Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на фотографию, которая была сделана во время мероприятия.

«Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне», — отмечает издание.

На снимке видны заметки президента США. В верхней части карточки крупными буквами написано и подчеркнуто слово «НАТО», ниже упоминаются «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект». Остальные надписи видны нечетко.

«То, что президент в разговоре полагался на такие простые подсказки, подчеркивает поразительную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя мировыми лидерами и воспринимается как еще одно свидетельство того, что у Байдена, по-видимому, снижаются умственные способности», — обращает внимание газета.

Также Daily Mail публикует видеозапись со встречи. На кадрах можно увидеть, что во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, периодически в нее подсматривая.

Этот случай уже не первый, когда американский лидер выходил на публику со шпаргалкой. Так, 26 апреля Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне показал шпаргалку, в которой были расписаны вопросы от журналистов. Действующий президент Соединенных Штатов по случайности перевернул листок с фото, должностью и вопросом обратившейся к нему журналистки издания Los Angeles Times Кортни Субраманиан.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик не раз путал названия стран и оступался при посадке в самолет.