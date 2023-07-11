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Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев

Bloomberg: с января по май 2023 года Китай экспортировал в Россию 287 тыс. автомобилей
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Фото: Global Look Press/Asad
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В период с января по май Россия импортировала 287 тыс. автомобилей из КНР, что на 125 тыс. больше, чем за весь 2022 год, сообщает 11 июля агентство Bloomberg.

Такие госкомпании, как Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, стали по результатам неполного полугодия самыми масштабными игроками на российском рынке.

По данным аналитиков Ассоциации европейского бизнеса, именно на перечисленные выше компании в первом полугодии пришлось около трети всех сделок с новыми автомобилями. Самыми популярными моделями среди россиян стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также модельный ряд суббренда Haval.

Таким образом, Россия стала для Китая главным рынком сбыта авто. На втором месте с большим отрывом расположилась Мексика, куда за пять месяцев поставили 159 тыс. машин из КНР.

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Ранее в этот день глава российского подразделения Dongfeng «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн не исключил сборку премиальных электромобилей и гибридов Voyah на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Voyah ― бренд, принадлежащий концерну Dongfeng. Ван Пэн отметил, что вопрос о начале сборки авто в России находится в стадии обсуждения. Ранее «Моторинвест» неоднократно заявлял о желании заняться локализацией машин марки Voyah.

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