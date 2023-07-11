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Аналитик рассказал о способе накопить деньги

Инвестиционный консультант Мурлейкин предложил откладывать по 10 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Можно накопить достаточно серьезную сумму, откладывая по 10 тыс. рублей в месяц. Для этого важно помнить о периодичности, а также пользоваться различными финансовыми инструментами. Об этом инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин рассказал во вторник, 11 июля.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета», — сказал Мурлейкин в беседе с Lenta.Ru.

В качестве примера он привел взнос стартового капитала в размере 100 тыс., а затем со следующего месяца в течение трех лет ежемесячное пополнение счета на 10 тыс. рублей.

Аналитик подсчитал, что за год к первоначальной сумме можно вложить 110 тыс. рублей. По его словам, за три года сумма взносов составит 450 тыс. рублей. Применяя метод сложного процента, в результате можно получить почти 550 тыс. рублей.

«Таким образом, доход инвестора составит почти 98 тыс. рублей, после налогов — 85,5 тыс. рублей. Не забываем про сумму налогового вычета 13% от взносов, которые инвестор делал за три года. Налоговый вычет от 450 тыс. рублей равен 58,5 тыс. рублей. В сумме за три года под ставку 10% инвестор может получить 594 тыс. рублей», — посчитал он.

Также эксперт добавил, что инвестировать можно вне зависимости от суммы ежемесячных пополнений. Мурлейкин предложил открыть три депозита с целью накоплений на крупную покупку, ремонт или отпуск.

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