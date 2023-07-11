«Известия» показали кадры пятого этапа ралли «Шелковый путь»

Экипажи на больших скоростях соревнуются друг с другом на открытой местности в рамках пятого этапа ралли «Шелковый путь», который проходит по маршруту Оренбург – Самара. Ошибиться автогонщикам было легко из-за количества пыли на пути. На месте проведения ралли во вторник, 11 июля, побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, что он переживал перед заездом, так как с ним сидел штурман-новичок. Несмотря на это, экипаж практически не совершил ошибок по навигации.

«Да, где-то подсбрасывались, но тем не менее лучше где-то подсброситься и уверенно попасть в дорогу, чем пролететь мимо», — сказал он, подчеркнув, что эта тактика сработала.

Кроме того, по словам корреспондента, марафон продолжается не только днем, но и ночью. Так, вечером механики занимаются проверкой и ремонтом техники для предстоящих гонок.

«Инженеры настроили систему так, что езда — что на бензине, что на метане — не отличается абсолютно ничем. Здесь высокооктановое число, нам это также позволяет быстро ускоряться», — рассказал Александр Орлов, пилот «АТС-ГАЗ».

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время осталось за Владимиром Васильевым, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым стал гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовиков первое место занял экипаж команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Белорусская команда прошла дистанцию за 3 часа 46 минут 51 секунду. Российский «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место с результатом 3 часа 49 минут 23 секунды. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск – Оренбург победил Каргинов. Лидер прошел скоростной участок за 2 часа 9 минут. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.