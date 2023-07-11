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СМИ сообщило о подготовке актеров Голливуда к забастовке из-за зарплат

The Wrap: актеры Голливуда готовятся к забастовке из-за оплаты труда
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Фото: Global Look Press/Kevin Sullivan
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Актеры Голливуда не смогли прийти к одному мнению с продюсерами по нескольким пунктам, касающимся зарплат, без забастовки может не обойтись, сообщило издание The Wrap со ссылкой на инсайдеров 9 июля.

Гильдия актеров США требует повышения оплаты труда и улучшения условий работы на фоне стремительного развития онлайн-кинотеатров.

По данным инсайдеров, актеры в последние дни готовятся к протесту. На данный момент в Гильдии актеров США состоит около 160 тыс. членов. В нее входят такие знаменитости, как Дженнифер Лоуренс, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и другие. Если руководство не заключит новый трудовой контракт с голливудскими студиями, то ожидается, что актеры объявят забастовку в среду вечером, 12 июля,

Члены Гильдии, готовясь к возможным протестам, собираются в штаб-квартире профсоюза и делают плакаты.

«Если забастовка станет необходимой, мы готовы», — сообщили в аккаунте Гильдии актеров в Twitter.

Если протест все же состоится, то актеры не смогут участвовать в съемках проектов. Также им запретят посещать премьеры и выставки.

Последняя забастовка Гильдии актеров США состоялась в 1980 году и продлилась 95 дней.

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Также сейчас забастовку из-за низких зарплат проводят и сценаристы Голливуда. Агентство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

Решение о начале забастовки было принято после переговоров сценаристов с компаниями Amazon, Netflix, The Walt Disney, Paramount и Apple TV.

До этого сценаристы проводили забастовку в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.

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