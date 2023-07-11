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В Госдуме отреагировали на возможное вступление Швеции в НАТО

Депутат ГД Чепа заявил, что России придется усилить оборону после вступления Швеции в НАТО
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Фото: Getty Images/carmina Adnuls
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Возможное вступление Швеции в НАТО будет означать вынужденное изменение военной стратегии для России. РФ придется принять дополнительные оборонительные меры после того, как государство утратит свой нейтральный статус. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил во вторник, 11 июля.

«Наша реакция на вступление Швеции в НАТО понятна. В какой-то степени это вынудит нас учитывать новый фактор в своей военной стратегии. Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Он предупредил, что России для защиты своих территорий придется принять дополнительные оборонительные меры.

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10 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает RT. При этом Столтенберг обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО сделал заявление о том, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он отметил также, что сообщит о новом условии Турции во время саммита, сообщает телеканал «360». По словам Эрдогана, последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее в тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России. Он также прокомментировал отношения России к Турции в связи с ее обязательствами в качестве члена альянса. Песков обратил внимание на то, что Анкара «привержена своим обязательствам».

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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