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Минский тракторный завод показал гоночный болид из деталей трактора

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Минский тракторный завод (МТЗ) во время выставки «Иннопром» в Екатеринбурге представил публике гоночный болид, собранный из тракторных комплектующих, сообщает 11 июля «Российская газета».

По словам разработчиков, единственный в своем роде болид способен принять участие в соревнованиях F1. Максимальная скорость автомобиля ― 320 км/ч.

«Конструкторы и дилеры МТЗ разработали презентационную модель, которая показывает, как детали трактора могут послужить в создании гоночной машины. Все детали заимствованы из наших тракторов. Даже по размеру колес понятно, что они не совсем для болида, но тем не менее мы смогли их адаптировать для гоночной машины», ― сообщила директор компании, осуществляющей организацию и проведение выставок на территории Белоруссии и за рубежом, Наталья Кураш.

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Днем ранее в ходе посещения международной выставки «Иннопром» премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что локализация производства автомобилей и комплектующих для них по проектам китайских компаний очень перспективна для российского рынка.

Во время осмотра выставки Мишустин обратил внимание на стенд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor, где были представлены не только ориентированные на российский рынок модели авто, но и планы компании по локализации продукции в РФ.

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