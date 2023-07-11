Военкор «Известий» показал кадры ударов по местам укрытия боевиков ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на северском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) и показал, как здесь работают российские военнослужащие.

Журналист отметил, что боевая работа тут кипит с самого утра. Он показал, как российские бойцы наносят удары по окопам Вооруженных сил Украины (ВСУ), где они разместили свой личный состав.

«Забрасывают снаряды наша артиллерия также и в тыл ВСУ. Там, где Украина пытается собрать остатки сил своего резерва», — рассказал Кулага.

Как сообщил военкору один из российских военных, к встрече с украинскими боевиками они готовы.

«Запас у нас есть снарядов, как говорится, как я тебе показал — ты видел, что встретим», — сказал боец.

Ранее, 4 июля, Кулага показывал работу Вооруженных сил (ВС) РФ в окрестностях Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он пояснил тогда, что на территории Серебрянского лесничества в лесу под Кременной работают несколько подразделений ВС РФ. Когда аэроразведка обнаруживает цель, артиллерия сразу бьет по координатам. При этом, отметил журналист, ключевую роль в операции играет авиация: в частности, ВКС наносят точные удары по позициям ВСУ в Белогоровке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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