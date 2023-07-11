ЕС намерен увеличить финансирование фонда для военной помощи Киеву

Евросоюз (ЕС) хочет увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, из которого сейчас в том числе оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом 11 июля сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленного источника.

«В рамках своих будущих обязательств <…> Европейский союз стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, это механизма [для помощи Украине]», — пишет агентство.

Отмечается, что ЕС также обсуждает способы, как обеспечить более активную подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Европе стоит задача по поддержке реформ на Украине, а также укрепления своей собственной оборонной промышленности.

Ранее, 30 июня, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для дальнейшей поддержки Украины страны Евросоюза должны увеличить свои взносы. Она отметила, что за последние 16 месяцев из бюджета ЕС уже было взято €30 млрд для финансовой поддержки Киева. Дополнительные взносы будут обсуждаться с министрами финансов ЕС.

До этого, 26 июня, Совет ЕС одобрил увеличение на €3,5 млрд объема Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на оружие для Киева. Общий финансовый поток фонда составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

20 июня агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.