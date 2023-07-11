Глава ПСБ рассказал о роли банков в обеспечении технологического суверенитета

Функциональные приоритеты российских банков кардинально изменились на фоне введения санкций и возникновения необходимости решать задачу по обеспечению технологического суверенитета страны, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.

«Раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами — источник привлечения капитала для промышленных предприятий», — сказал Фрадков, выступая на деловом завтраке «Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».



По мнению председателя ПСБ, путь России лежит через «экономику с опорой на собственный ресурс и кооперацию». «Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности — это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета», — подчеркнул Фрадков.

Деловой завтрак был организован при поддержке Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Участники мероприятия — представители банковского сообщества, промышленных предприятий, институтов развития, научных и образовательных организаций, государственных структур — обсудили цели и задачи технологического суверенитета и роль банков в обеспечении высокотехнологичного импорта.