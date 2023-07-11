Renault и Geely объединились для создания новых силовых установок

Китайский автопроизводитель Geely вместе с французским Renault заключили договор о создании совместного предприятия по разработке и производству двигателей и трансмиссий, сообщает 11 июля пресс-служба группы компаний Renault.

Управление совместным предприятием будет производиться из Великобритании, где будет расположена штаб-квартира альянса. Renault и Geely объединят силы для разработки двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Всего в проекте примут участие 17 заводов, пять научно-исследовательских центров, а штат сотрудников составляет порядка 19 тыс. человек.

Сделку закроют, вероятно, ближе к концу текущего года. Китайско-французский альянс намеревается поставлять свои разработки мировым производителям, в том числе Volvo, Proton, Nissan и Mitsubishi.

Ранее, 11 июля, стало известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, первый тизер которого недавно появился в Сети, получит линейку двигателей из четырехцилиндровых силовых установок. Один из моторов, которыми будут оснащать Land Cruiser Prado, ― 2,8-литровый турбодизель (1GD-FTV) примерной мощностью 221 л.с., который знаком покупателям по актуальным версиям Toyota HiLux, Fortuner 4WD и HiAce.

Еще один двигатель ― турбированный бензиновый (TJA250), его объем составляет 2,4. Вероятно, в этой версии Land Cruiser Prado будет продаваться с гибридной силовой установкой. Третий двигатель ― атмосферный бензиновый (2TR-FE) объемом 2,7 л.