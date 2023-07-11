СМИ сообщили об уже состоявшихся поставках Франции партии ракет SCALP Киеву

Франция уже поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Об этом сообщает газета CNews со ссылкой на французский военный источник во вторник, 11 июля.

О решении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия сказал ранее в этот день французский лидер Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе. При этом он не уточнял, какие именно ракеты поставит Киеву Франция.

По данным источника, на который ссылается CNews, речь шла о ракетах SCALP и первые из них уже прибыли на Украину.

«Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента», — сказал этот источник в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями», в свою очередь, отметил, что это решение Франции приведет к эскалации боевых действий. При этом он добавил, что передача дополнительных вооружений является подтверждением того, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет безуспешно.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.