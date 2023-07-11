Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС намерен увеличить финансирование фонда для военной помощи Киеву
Мир
Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс
Мир
СМИ сообщили об уже состоявшихся поставках Франции партии ракет SCALP Киеву
Общество
Митинги против саммита НАТО прошли у посольств западных стран в городах РФ
Мир
Матвиенко заявила об обращении в парламенты мира осудить поставки кассетных бомб Киеву
Мир
МИД РФ рассчитывает на принятие мер по облегчению визового режима с Оманом
Экономика
Путин заявил о своевременном повышении финансовой независимости РФ
Мир
МО Белоруссии заявило о проведении занятий с ЧВК «Вагнер» для обмена опытом
Происшествия
Пропавших в Северной Осетии туристов нашли живыми
Общество
Фадеев указал на зависимость будущего РФ от молодого поколения
Общество
В Екатеринбурге впервые зафиксировали температуру +40 °C

Минтербезопасности Пермского края: группа туристов из 22 человек найдена

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, пропавшая при сплаве в Горнозаводском округе Пермского края, найдена. Об этом сообщает 11 июля в своем Telegram-канале министерство территориальной безопасности региона.

Информацию об обнаружении группы ранее в этот день также сообщил источник «Известий».

Отмечается, что все туристы живы, медики в дальнейшем детально обследуют их и дадут оценку состояния здоровья.

В МЧС уточнили, что поисковая операция завершена.

«Мы рассчитываем только на себя»
Альпинист Семен Дворниченко — о жизни на линии смерти

Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьва. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли.

Уточнялось, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала, хотя перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление ведомства по региону.

На их поиски направляли вертолет Ми-8, уточняет «Газета.Ru».

В это же время с 10 июля велись поиски сорвавшихся со склона туристов в Северной Осетии. На помощь трем туристам выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда (СОПСО) МЧС России. Туристов нашли на перевале живыми.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023