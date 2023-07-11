Минтербезопасности Пермского края: группа туристов из 22 человек найдена

Туристическая группа из 22 человек, включая 11 детей, пропавшая при сплаве в Горнозаводском округе Пермского края, найдена. Об этом сообщает 11 июля в своем Telegram-канале министерство территориальной безопасности региона.

Информацию об обнаружении группы ранее в этот день также сообщил источник «Известий».

Отмечается, что все туристы живы, медики в дальнейшем детально обследуют их и дадут оценку состояния здоровья.

В МЧС уточнили, что поисковая операция завершена.

Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьва. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли.

Уточнялось, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала, хотя перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление ведомства по региону.

На их поиски направляли вертолет Ми-8, уточняет «Газета.Ru».

В это же время с 10 июля велись поиски сорвавшихся со склона туристов в Северной Осетии. На помощь трем туристам выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда (СОПСО) МЧС России. Туристов нашли на перевале живыми.